Ve Witchery Academy se naučíte kouzlit, ale také farmařit

22. 9. 2020 15:42 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Téma mladých čarodějů se vrací do popředí. Nejenže jsme se konečně dočkali oznámení velkého RPG Hogwarts Legacy přímo ze světa Harryho Pottera, ale další menší studia se tímto světem inspirují. Je to i případ nově oznámené indie hry Witchery Academy, která kromě očividné inspirace v díle J. K. Rowlingové pokukuje i po Stardew Valley či Animal Crossing.

Znamená to, že se z vás stává student kouzelnické školy, který se po pečlivém docházení na přednášky naučí novým kouzlům a míchání lektvarů. Kromě toho se ale také můžete věnovat pěstování magických rostlin a bylin na své zahrádce, rybaření či chytání hmyzu.

Když zrovna nebudete mít chuť na manuální práci, čeká na vás spousta tajemství v samotné akademii, ale i v jejím okolí. Doprovázet vás bude věrná kočička, se kterou si můžete hrát a krmit ji. A nebude chybět ani možnost přátelit se s ostatními studenty, kteří pro vás mohou mít úkoly odhalující jejich příběhy.

Zní to prostě kouzelně, ale asi si na to ještě počkáme. Na Witchery Academy pracuje mladé dvoučlenné studio Cubenary, které po svém založení v roce 2018 již vydalo první titul Fantasy Little Jobs určený pro virtuální realitu. Ale k hraní Witchery Academy, jež je ve vývoji teprve 6 měsíců, brýle nepotřebujete. Tvůrci zatím nenaznačili ani datum vydání, ani podporované platformy.

Mimochodem, v podobném duchu vzniká ještě minimálně jedna hra zvaná Witchbrook, která vzhledem i mechanismy ještě víc připomíná Stardew Valley.