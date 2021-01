Ve třetí sezóně SnowRunnera konečně dojde na těžbu dřeva

25. 1. 2021 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Těžbou dřeva to kdysi ve Spintires začalo a teprve teď se stejné průmyslové odvětví dostane i do SnowRunnera. Třetí sezóna season passu nazvaná Locate & Deliver by měla dorazit v průběhu února a konečně s ní začnete těžit a převážet dřevo.

I tentokrát se podíváte na dvě nové mapy Grainwoods River a Black Badger Lake situované do Wisconsinu, z nichž se každá rozpíná na 4 kilometrech čtverečních. Ale než se dostanete k samotnému dřevařskému průmyslu, musíte dát do pohybu zdejší pily, k čemuž budete potřebovat nový typ přívěsu – generátor.

S přepravou dřeva pomohou další nové návěsy a přívěsy spolu s trojicí speciálních trucků. Těšte se na dvě licencované osmikolky International PayStar Twin Steer a Pacific P512 PF a smyšlený BOAR 45318 inspirovaný pravděpodobně TONARem 7502.

Těžba dřeva se netýká pouze dvou nových map, na mise tohoto typu narazíte i na mapách základní hry a předchozích rozšíření. Třetí sezónu doprovodí bezplatný obsah se dvěma novými zkouškami (trials), novými misemi na současných mapách a novými doplňky včetně závěsů do oken. Patch zároveň opraví některé chyby.

Tvůrci ještě slibují, že budou každou středu informovat o nových modech, které vyšly za posledních 7 dní na konzolích. Časem zvolní tempo, jelikož předpokládají, že modifikací bude ubývat a znovu upozorňují, že kvůli licenčním podmínkám nesmějí na konzolích vycházet modifikace s licencovanými vozidly, tedy s jinými než těmi, která už jsou obsažená v samotné hře.