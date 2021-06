Ve střílečce Instinction si půjdete vzájemně po krku s dinosaury

15. 6. 2021 14:18 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Letos v únoru svitla první naděje pro všechny milovníky série Dino Crisis. Ne, Capcom se nemá k oznámení nového dílu (co bychom za něj během včerejší bídné konference dali!), ale nové novozélandské studio Hashbane je odhodlané dodat alespoň jeho duchovního nástupce. Jmenuje se Instinction a během streamu Future Games Show jsme dostali první záběry z hraní.

Nové video nazvané Očekávání je pořádně intenzivní. Na přímý střet s prehistorickými zvířaty v něm dojde jenom vzácně. Po většinu času panuje tíživá atmosféra, když se plížíte opuštěnými a zakrvácenými výzkumnými stanicemi či hustou džunglí.

Neplížíte se ale sami. V patách máte přerostlého predátora, který by s vámi tváří v tvář neměl sebemenší problém. Tedy za předpokladu, že byste nebyli ozbrojení. Vy ale disponujete slušným arzenálem od útočných pušek po raketomety, přičemž zbraně si můžete na míru upravovat klidně v průběhu boje.

Instinction bude příběhovou akční adventurou, v níž budete vyrážet do nebezpečné krajiny plné vyhynulých živočichů za účelem splnění nejrůznějších hlavních i vedlejších misí, sami nebo v kooperaci. Co tam venku čeká, se dozvíte z oficiálních stránek hry, kde už jsou vypsaní všichni dinosauři (časem přibyde i výpis nelicencovaných zbraní).

Doufejme, že v Hashbane vědí, co dělají. Další Dino Crisis či Turok na aktuálním trhu citelně chybí (a multiplayerovky Ark, Second Extinction či The Isle mají k singleplayerové akční adventuře opravdu daleko).

Instinction ještě nemá datum vydání, ale jako první vyjde na počítačích a až potom na PlayStationu 4 a 5 a Xboxu One a Series X/S. Tvůrci zvažují i Stadii a Switch.