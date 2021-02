Na Novém Zélandu vzniká duchovní nástupce Dino Crisis – střílečka Instinction

Ratchet and Clank: Rift Apart (PS)

Další z ikonických a s PlayStation navždy svázaných sérií Ratchet and Clank se vrací v dalším díle. Hrdinové tu budou hopsat skrz portály z jednoho světa do druhého, bez jakýchkoli nahrávacích obrazovek, což by ještě na současné generaci konzolí...