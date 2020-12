Ve strategii Sumerians budete budovat kolébku civilizace

7. 12. 2020 14:51 | Novinky | autor: Pavel Makal

Není to tak dávno, co vás Vašek informoval o blížícím se datu vydání české budovatelské strategie Nebuchadnezzar. Ta vyjde 17. února příštího roku s cenovkou 20 eur. Jak to ale vypadá, Mezopotámie se dostala do hledáčku dalšího vývojářského týmu, který, světe div se, chystá taktéž budovatelskou strategii.

Nese název Sumerians a onen nezávislý tým se jmenuje Decumanus Games. Sumerians už jsou k dispozici v rámci programu Steam Early Access a zahrát si je v současnosti můžete za 15 eur.

Sumerians se zaměřují na vznik kolébky civilizace, na to, jak vyrůstala a vyvíjela se první města v oblasti Úrodného půlměsíce a samozřejmě na systémy, které je udržovaly v chodu. Už nyní je ve hře relativně dost obsahu na to, abyste si mohli udělat představu o cílech autorů, plány jsou ale ještě obšírnější.

V budoucnu má přibýt rybolov, chov hospodářských zvířat, více budov a produktů a samozřejmě budování pompézních chrámů. V současnosti si můžete vyzkoušet zařizování zavlažovací sítě, správu městských i soukromých budov a samozřejmě kontrolu imigrace nových obyvatel, která s sebou neoddělitelně přináší i nárůst kriminality.

Vývojáři upozorňují, že v předběžném přístupu hra zůstane zhruba rok. Pokud se vám stýská po éře Caesarů, Pharaohů a Diů, zdá se, že se můžete začít radovat podobně jako fanoušci taktických realtime strategií ve střihu Commandos.