Ve Starfieldu budete řešit i palčivou otázku nejasného osudu Země

15. 12. 2022 13:02 | Novinky | autor: Adam Homola

Příští rok nebude o hry nouze a jednou z těch největších a snad i nejlepších může být i Starfield od Bethesdy. Ten byl ještě donedávna netrpělivě vyhlížený, nicméně minimálně v mém případě to první gameplay záběry dost zchladily. Každopádně fanoušci masivních her se mají na co těšit, neboť ve Starfieldu bude přes tisíc planet a některé z nich vám budou dobře známé.

Ve hře se totiž podíváme i do naší sluneční soustavy a zdá se, že Země nebude tou dobou tak úplně obyvatelná. K mání bude ale třeba Mars, jak v novém videu potvrdil hlavní designér questů Will Shen. Ten prozradil, že v jednom z prvních úkolů budete postaveni před otázku „co se stalo se Zemí“.

Podíváte se přímo na Mars, kam se lidstvo přesunulo ve chvíli, kdy opustilo Zemi. Právě na Marsu najdete město Cydonia, jedno z prvních sídel, které lidstvo mimo Zemi vybudovalo. A jak už to tak v RPG bývá, i v Cydonii je spousta lidí se spoustou problémů. A jejich řešení pak bude na vás.

Jestli, do jaké míry, a pokud vůbec se podíváme i na Zemi, Shen ve videu neprozradil, tak nezbývá než počkat na vydání plné hry. Přesné datum vydání Starfield zatím pořád nemá, ale víme, že se dočkáme příštího rok, a to na PC a Xbox Series X/S.