Ve filmových Borderlands si zahraje Cate Blanchett

Filmové adaptace her bývají bohužel pořád poněkud béčkovou produkcí, v posledních letech se ale situace obrací k lepšímu a herních námětů si začíná všímat i Hollywood. O chystaných filmových Borderlands z produkce Lionsgate jsme se dozvěděli už před pěti lety, načež si projekt do únorového oznámení režiséra pobyl u ledu a nyní si na seznam herců můžete zapsat první oficiálně potvrzené jméno.

THIS IS NOT A DRILL. Welcome Cate Blanchett to the world of @Borderlands. https://t.co/RBJZqrvjm6