Vánoční oslavy ve World of Tanks uvádí Jason Statham

3. 12. 2024 9:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jako každý rok, i letos se Wargaming vytasil s extra trailerem a hollywoodskou spoluprací pro svou vlajkovou loď, kterou paradoxně nejsou World of Warships, ale World of Tanks. Free-to-play titul, který stále láká spoustu hráčů a je univerzálně přístupný, protože tanky má do určité míry rád snad každý.

Dobrá reklama je ta, která na vás nekřičí název produktu v každé minutě a přesně to je i šestiminutové promo s Jasonem Stathamem, který tu hraje Jasona Stathama v jeho tradiční filmově stylizaci – akčního Angličana, který se pohybuje někde mezi filmem Guye Ritchieho a Kurýrem.

Zatímco ve World of Warships už se dárky rozdávají (klikněte ve zbrojnici na soba a užijte si extra bednu), World of Tanks začne velké oslavy až 6. prosince, kdy se spustí Holiday Ops, s nimi speciální úkoly, odměny, vánoční garáže atd. Ale jak píšu, abyste si užili trochu toho Stathama, nemusíte ani World of Tanks hrát.

Přemýšlím, kdy se podaří Wargamingu zaplatit přímo Brada Pitta, aby udělali spolupráci kolem Fury…