V únorové nabídce PS Plus zazáří next-gen Control a virtuální malování

28. 1. 2021 10:22 | Novinky | autor: Pavel Makal

Leden se pomalu chýlí ke konci a pro předplatitele služby PlayStation Plus to znamená, že se již brzy dočkají nové várky her zdarma. Tentokrát to navíc opravdu stojí za to.

V rámci předplatného dorazí trojice her, z nichž tou patrně nejzajímavější je Control Ultimate Edition. Mysteriózní příběh Jesse Faden, pátrající po svém bratrovi v jedné velmi zvláštní budově, do PlayStation Plus vkročí už s updatem pro novou generaci, který na obě konzolové platformy dorazí 2. února.

Verze pro PS5 nabídne dva režimy zobrazení, Performance mód, tedy 60 FPS při rozlišení 1440, upscalovaném na 4K, a Graphic mód, kde bude snímková frekvence uzamčena na 30 FPS, budeme si ale moci vychutnat ray-tracing. I druhý zmíněný režim bude hru renderovat ve 1440p a upscalovat do 4K. Control ale mohou stahovat i majitelé minulé generace PlayStationu.

Druhým ohlášeným titulem jsou Destruction AllStars. Tato multiplayerová akce vychází pouze na PlayStation 5 a podobně jako kdysi Rocket League bude v PS Plus debutovat. Allstars nabídnou šestnáct hratelných postav, čtyři herní režimy a hlavně hromadu akce. A zřejmě i mikrotransakcí, hra totiž obsahuje hned dvě formy měny a některé příběhové výzvy jsou schovány za platební bránou reálných peněz.

Poslední hrou v únorové nabídce je umělecká 3D plošinovka Concrete Genie o chlapci, který se magickou schopností malovat vypořádává se šikanou a problémy všedního světa. Nenápadná exkluzivita vyšla na sklonku roku 2019 a tuzemské hráče by mohla potěšit i českým dabingem.