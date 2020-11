V ulicích Prahy se bude odehrávat battle royale Vampire: The Masquerade

2. 11. 2020 10:22 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nedávno založené švédské studio Sharkmob v noci oznámilo svou nadcházející prvotinu založenou na značce stolních RPG World of Darkness. Půlminutový teaser láká na battle royale z upírského světa Vampire: The Masquerade.

Podle ukázky se hra namísto směrem komorního hororu vydá na střechy a do ulic moderní Prahy, kde po sobě děti noci budou skákat, střílet a obecně budit rozruch, který se nedá označit nijak jinak než jako rušení nočního klidu. Přítrž tomuhle řádění a porušování maškarády ovšem učiní příslušníci inkvizice, v teaseru reprezentovaní maskovaným rytířem se štítem a mečem. Moderní žánr si žádá tradiční řešení, zřejmě?

Podle oficiálního popisu bude chystaná hra, která zatím nemá jméno, kombinací kultovní klasiky a moderního akčního multiplayerového žánru. Budete si moct vybrat svůj vlastní styl, hrát sólo či ve skupině a postavíte se konkurenčním klanům i tajemné entitě, která si za cíl stanovila vymýcení všech upírů. Abyste přežili noc, budete muset využít schopností, které vám upírství propůjčuje, a dostupných krevních zdrojů i zbraní, abyste byli dost silní na boj a lov.

zdroj: Sharkmob

Reakce hráčů jsou v této chvíli poměrně vlažné a není se čemu divit – upíři ze světa World of Darkness nejsou zrovna těmi, co by se vraždili jako na běžícím páse, protože preferují život v utajení a nepřátele likvidují spíš prostřednictvím politických intrik.

Noci plné krvelačného řádění jsou tak spíše ojedinělou záležitostí, ale uvidíme – třeba si Sharkmob zvládnou obhájit, proč v Praze najednou noční parkour a střelba v ulicích nikomu nevadí.

Ačkoliv je to prvotina, jde o poměrně ambiciózní projekt vývojářských veteránů. V roce 2017 založený Sharkmob nespecifikuje jejich jména, pyšní se ale hned dvojicí poboček v Malmö a v Londýně a mimo battle royale Vampire: The Masquerade prý pracuje ještě na dvou dalších, neoznámených multiplayerových AAA titulech.

Právě oznámená battle royale má vyjít někdy v druhé polovině roku 2021. Alespoň si může zazávodit s odloženým Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, jehož vývoj není, soudě dle odchodů hlavních scenáristů, zřejmě úplně růžový.