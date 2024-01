V třetí sezóně Diabla IV sužuje Sanctuary invaze pekelných robotů

17. 1. 2024 10:06 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vydání nového dílu série Diablo je vždy událost. V loňském nabitém roce se ale její význam zdánlivě dost umenšil, a i když byl návrat do světa Sanctuary velmi příjemný, ke dlouhodobému pobytu v nadcházejících sezónách mě nakonec nezlákal. Vývojáři ovšem neházejí flintu do žita.

Už příští týden odstartuje v pořadí třetí sezóna s názvem Season of the Construct, a jak titul napovídá, její děj se bude točit kolem uměle vytvořených bytostí (trailer ke zhlédnutí výše). Svět opět ohrožují prastaré síly, a tak se musíte ponořit do hlubin pod pouště Kehjistanu do podzemního města Gatehall, abyste armádě homunkulů čelili.

Tentokrát má ve všem prsty démon Malthas. Ten se totiž zmocnil mocného zařízení v hlubinách země, které na povrch chrlí pokřivené konstrukty. V rámci nového obsahu ale zavzpomínáte i na Zoltuna Kulle ze třetího dílu v novém typu dungeonů, takzvaných Vaultech. Nejrůznějším nebezpečím nebudete muset čelit sami, v rámci sezóny dostanete vlastního robotického společníka. Neživé druhy ve zbrani budete moci vylepšovat měnou získanou ve Vaultech.

Blizzard slibuje nová vylepšení, jako jsou týdenní leaderboardy v The Gauntlet a také téměř neustálé konání Helltide eventů. Season of the Construct začíná 23. ledna. Jako v předchozích sezónách i nyní musíte začít s novou postavou. Po splnění prologu ale můžete přeskočit celou hlavní dějovou linku a rovnou začít hrát nový obsah.