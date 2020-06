V Total War: Troy si zahrajete za Odyssea. Jak bude vypadat váš trojský kůň?

13. 6. 2020 22:07 | autor: Václav Pecháček

A Total War Saga: Troy se na prostředí pozdní doby bronzové dívá zvláštně hybridním pohledem – snaží se za vlasy přitažené mýty vysvětlit a racionalizovat. Tím pádem se z bestiálního Minotaura stal prostě hodně silný chlápek v tuří lebce – a ani trojský kůň nebude vypadat tak, jak ho znáte. Ukáže vám to výše přiložený trailer z PC Gaming Show.

Ještě než se pustím do výčtu různých podob legendárního oře, měl bych potvrdit informaci z titulku – jedním z hratelných hrdinů bude skutečně Odysseus. Je někdo překvapený? Asi těžko. Ale jak se lstivý král Ithaky vypořádá s opevněnou Trojou, to už je úplně jiná otázka.

Existují tři způsoby, jak si usnadnit cestu přes hradby a vypálit Priamovo město. První z nich je docela přímočarý – prostě ze stromů stlučete ohromné obléhací věže vágně připomínající koně, naložíte na ně hordy válečníků a zdi dobudete čelní ztečí. Jednoduché, ale účinné.

Druhý způsob nejvíc připomíná původní znění legendy. Řekové vezmou jednu ze svých lodí, zamaskují ji jako obětinu (ano, přidají koňskou hlavu), v trupu se skryje pár elitních válečníků a ti budou mít jediný úkol – uprostřed noci otevřít brány zbytku vojska.

No a pak existuje ještě třetí způsob, u kterého úplně nerozumím, co má společného s koňmi. Zdi Troji jsou sice vysoké a silné, ale pokud udeří zemětřesení, popadají jako dětská stavebnice. Stačí získat přízeň boha Poseidona, který… by vlastně žádnou moc mít neměl, protože v Troy by přece měly být mýty racionálně vysvětlené.

Přístup vývojářů k mytologii je všeobecně divný, ale na to už jsem si jednou stěžoval. Na co jsem si dosud nestěžoval, je toto: z dosavadních ukázek to vypadá, že na Troju se vždycky vypraví pouze jeden vojevůdce. Tentokrát ji oblehl Odysseus, posledně to byl zase Achilles.

Ale kde je ta monumentální řecká armáda plná hrdinů a vedená mocným Agamemnonem? Proč by se jednotliví válečníci do Malé Asie vydávali sami? Bude ve hře o trojské válce vůbec možné nějakým způsobem replikovat trojskou válku?

Rád se nechám překvapit, pokud se z Troy vyklube vynikající přídavek do jedné z mých nejoblíbenějších sérií, ovšem prozatím jsem skeptikem. Zda oprávněným, či ne, se ukáže 14. srpna letošního roku. A nezapomeňte, že prvních 24 hodin bude Troy, exkluzivita Epic Games Store, úplně zdarma pro všechny.