V srpnu vyjde remaster fantasy RPG Kingdoms of Amalur

4. 6. 2020 11:50 | autor: Šárka Tmějová

Kingdoms of Amalur: Reckoning je jednou z těch her, jež trochu neprávem zapadly – v Best of za rok 2012 jsme ji zařadili do výběru nejlepších titulů, které nikdo nehrál. Karlu Drdovi se tehdy při recenzování zalíbily především zábavné souboje, Amalur ale i přes poctivost herních systémů postrádal hloubku, pořádný příběh a jeho svět byl přinejlepším generický.

I tak si ale za ty roky našel svou cílovku, byť se na něj v herních kruzích trochu pozapomnělo. Paměť hráčům před dvěma lety maličko osvěžil THQ Nordic, který značku Kingdoms of Amalur při hromadění akvizic koupil. Zatím se sice nedočkáme úplně nového dílu, fanoušci fantasy RPG se ale mohou těšit alespoň na remaster, který odhalila uniklá produktová stránka z Microsoft Store.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, jak se předělaná verze nazývá, vyjde 11. srpna. Mimo vylepšené grafiky studio Kaiko, které stojí mimo jiné za remastery Darksiders, sáhne i na hratelnost. Samozřejmostí jsou všechna DLC, která ke hře tehdy vyšla.

V roce 2012 vyšlo Kingdoms of Amalur: Reckoning pod hlavičkou EA jen pár měsíců předtím, než tvůrčí tým 38 Studios zbankrotoval. Tehdy se snažil vytvořit v tomtéž světě vlastní MMO, a první Amalur se dokonce i poměrně dobře prodával, šéfové studia se ale ještě před jeho vydáním zadlužili a raději zavřeli krám.

Jejich značku následující rok ani nikdo nechtěl koupit, takže se na ni až do nákupní horečky THQ Nordic nějakých šest let jen prášilo. Vydavatelská práva tehdy stále vlastnilo EA, ale firmy se zřejmě zvládly dohodnout.

Za příběhem Kingdoms of Amalur přitom stojí oceňovaný spisovatel sci-fi a fantasy R. A. Salvatore, o vizuální stránku hry se postaral komiksový kreslíř Todd McFarlane a o design šéf vývoje Oblivionu, Ken Rolston. Všechny předpoklady pro úspěch, že? Na velký věhlas to ale před osmi lety nestačilo. Uvidíme, jestli se chystanému remasteru zadaří lépe.