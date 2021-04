V simulaci Two Leaves and a Bud vypěstujete vlastní čaj podle skutečných procesů

8. 4. 2021 15:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zima tento rok ne a ne ustoupit teplejšímu počasí, se kterým neustále hraje nevyrovnanou přetahovanou, a tak je pití čajů na denním pořádku i v případě, že tuto tekutinu užíváte pouze pro zahřátí či léčení. Víte ale, jak se takový čaj pěstuje a co všechno obnáší jeho cesta do vašeho hrnečku? Zjistíte to v nadcházející strategické simulaci Two Leaves and a Bud.

Tvůrci ze studia Flying Robot na hře spolupracovali s jedním z největších asijských pěstitelů čaje Chengmari Tea, aby docílili co největší realističnosti simulovaného farmaření. Budete proto zkoumat složení půdy, do níž se chystáte vysázet čajové rostliny, budete dbát na počasí a roční období a sledovat, kdy bude nejvhodnější přistoupit ke sklizni a poslat lístečky do světa.

Budete připravovat čaje zelené, černé, bílé, oolong, matcha nebo i čaje vzniknuvší metodou CTC. Na starost dostanete také ochranu plodin před různými nákazami, rozvržení směn zaměstnanců a v neposlední řadě sledování vývoje trhu a aktuální poptávky po konkrétních čajích.

Two Leaves and a Bud vstoupí do předběžného přístupu 14. dubna a setrvá v něm odhadem až jeden rok. Za tu dobu se rozroste v mnoha oblastech od dalších vlivů počasí po nové techniky pěstování a zpracovávání čaje v různých kulturách. Na svém startu nabídne pět farem, osm typů vybavení továren a několik výzev.