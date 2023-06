V říjnu vyjde kolekce starých Metal Gearů na všechny velké platformy

23. 6. 2023 8:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Ve společnosti Konami se evidentně rozhodli značku Metal Gear provětrat, jak zákon káže. Před necelým měsícem během PlayStation Showcase fanoušky potěšilo oznámení vývoje remaku třetího dílu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater a rovnou také padla nepříliš konkrétní zmínka o kolekci prvních tří 3D dílů série.

Včerejší vysílání Nintendo Direct vneslo do věci trochu víc světla: Sbírka Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vyjde i na Switch a bude toho obsahovat trochu víc než jen trojrozměrné epizody. Herní archeologové, kteří by se i na moderních systémech rádi ponořili do dávné minulosti, se totiž opět mohou těšit i na opravdové první dva díly ságy.

Řeč je o Metal Gear, 2D stealthovce a skutečném začátku celé franšízy, který původně vyšel v roce 1987 na MSX2 a Famicom a o rok později v mírně upravené verzi na NES. Doprovodí ho i první pokračování, Metal Gear 2: Solid Snake z roku 1990. Fajnšmekři si ještě k tomu budou moci vychutnat NES verzi prvního Metal Gearu a stranou stojící pokračování Snake's Revenge, které původně vyšlo opět na NES.

Dále se chystají již dříve avizované první trojrozměrné hry: Metal Gear Solid (včetně speciálních VR misí), Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (v remasterované verzi z HD kolekce) a Metal Gear Solid 3: Snake Eater (taktéž ve verzi z HD kolekce). Ano, dalo by se namítnout, že prakticky to samé nabídla i odkazovaná HD Collection, ale ta vyšla již před dvanácti lety a navíc pouze na PS3 a Xbox 360, což už nejsou úplně relevantní platformy.

Nádavkem se nově budete moci ponořit do digitálních, plně namluvených videokomiksů Metal Gear Solid a Metal Gear Solid 2, pokud byste měli chuť si příběh obou her dopřát prostřednictvím jiného média. Ke čtení a prohlížení se pak ještě nabídnou artbooky se scénářem a popisem děje i postav pro každý 3D díl a dvě knihy věnující se starým 2D klasikám. Celkem se jedná o osm digitálních publikací.

zdroj: Foto: Konami

Kolekce bude vedle Switche k pořízení též (konečně) na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dorazí 24. října a stát bude 60 dolarů. K dispozici bude v digitální i krabicové edici a kdo si ji předobjedná, získá navíc i tři bonusové orchestrální skladby natočené exkluzivně pro potřeby Master Collection. První tři 3D hry budou k mání i samostatně, v takovém případě zaplatíte 20 dolarů za každou.