V prosinci začnete hledat milovaného manžela v mysteriózní adventuře Call of the Sea

19. 11. 2020 7:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Osud a láska tomu chtěly, aby oddaná Norah překročila oceán a ocitla se na tajuplném, nezmapovaném, dokonce nepojmenovaném ostrově, na který zapomenul sám čas. Stopa jejího ztraceného manžela končí zrovna zde a Norah udělá vše pro to, aby se znovu setkala se svou láskou.

Píše se rok 1934, takže vymoženosti typu satelitní telefon vám z nouze opravdu nepomohou. Můžete se spolehnout pouze na své zvídavé oko a bystrou mysl, jelikož cesta kupředu je opředená nejen rouškou tajemna, ale i nánosem logických hádanek, jak se na správnou adventuru sluší a patří.

V Call of the Sea ale neklikáte myškou na vše, co se jeví byť jen trochu zajímavě. Stejně jako třeba v případě Firewatch jde o first person adventuru a Firewatch zde nezmiňuji jen tak náhodou. Hlavní hrdinku obou her totiž dabuje Cissy Jones, kterou byla radost poslouchat v americké divočině a doufejme tedy, že se i tentokrát postará o příjemné vyprávění.

Prvotina studia Out of the Blue toho na sebe logicky mnoho neprozrazuje. Ale je to dobře, protože kdo by si chtěl předem nechat vyzradit vývrtky příběhu a řešení puzzlů, že? Zasazení hry a nastíněná zápletka vám spolu s grafickým ztvárněním hry musí jako lákadla stačit.

Call of the Sea vyjde 8. prosince na PC, Xboxu One, Xboxu Series X/S a v Game Passu.