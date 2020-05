V adventuře Call of the Sea se vydáte po stopách ztraceného manžela v tropickém ráji

Všechny hry nemusejí být nutně akční a i čtvrteční Inside Xbox si odškrtnul položku s nenásilnou nezávislou adventurou. Madridské studio Out of the Blue během něj představilo svou prvotinu Call of the Sea, kde se vstříc dobrodružství na ostrově v Jižním Pacifiku vydává paní Norah, jíž se v tropické džungli během průzkumné expedice ztratil její milý.