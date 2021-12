V překvapivém pokračování Warhammeru 40K: Space Marine 2 se vrací kapitán Titus

10. 12. 2021 9:49 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 2011 vyšla akce Warhammer 40,000: Space Marine od Relicu. Zamýšlená trilogie nakonec skončila již prvním dílem a už to vypadalo, že se nikdy nedozvíme, co se s obávanými mariňáky dělo dál. O deset let později svitla naděje, jelikož pokračování skutečně bude.

Na hře Warhammer 40,000: Space Marine 2 sice nedělají původní tvůrci, ale studio Saber Interactive, nicméně jinak jde o zjevně navazující pokračování se známými postavami. Předně je tu hlavní hrdina kapitán Titus, který ukáže svůj půvabný obličej v samotném záběru epického traileru. Jak se zdá, vymotal se ze spárů Inkvizice, což je samo osobě hodné hrdiny. Zároveň ale také překročil Rubikon a byl operací přeměněný na většího, silnějšího a hezčí zbrojí disponujícího mariňáka... ovšem během tohoto procesu zjevně přišel o hodnost, protože aktuálně má na zbroji značky poručíka.

Oznamovací video ukazuje pěkný kontrast mezi elitními mariňáky, kteří nejdou pro hrdinství daleko, a běžnými lidmi, řadovými vojáky, kteří umírají ve jménu Imperiální gardy. Zároveň se dozvídáme, komu budeme čelit tentokrát – velmi početným zástupům Tyranidů.

Po parádním filmečku následuje rychlý sestřih frenetických záběrů z hraní, a pokud můžeme traileru něco vytknout, pak absenci data vydání. V tuto chvíli nevíme ani rok, ale je potvrzené, že Warhammer 40,000: Space Marine 2 už nevyjde na staré generaci konzolí. Počítejte s PC, PlayStationem 5 a Xboxem Series X|S.