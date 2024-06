V pondělí se dozvíme víc o remasteru Dead Rising a dalších hrách od Capcomu

28. 6. 2024 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Capcom v pondělí 1. července přesně o půlnoci odvysílá 25 minut dlouhý stream Capcom Next, který se zaměří na tři konkrétní tituly. Na jedné straně to bude sedmý Resident Evil pro zařízení od Applu, na straně druhé nové informace o zajímavé žánrové kombinaci akce a strategie Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, která vychází již 19. července, a na straně třetí se vrátíme k sérii Dead Rising.

Capcom totiž chystá Dead Rising: Deluxe Remaster, tedy modernizovaný první díl zombie série, která se v letech 2006 až 2016 dočkala celkově čtyř her (a portu na Nintendo Wii a telefony).

Všechny díly série se vyznačovaly velkým počtem nemrtvých a faktem, že prakticky cokoliv mohlo posloužit jako zbraň. V původní hře, která se dočká ještě jedné omlazovací kůry pro současnou generaci konzolí (předchozí přišla právě v roce 2016), máte 72 hodin na splnění všech úkolů v zamořeném městě.

Pokud je splníte, čeká vás ještě několik dodatečných herních režimů s novou řádkou výzev. Pokud selžete, alespoň si odemknete slušný zástup alternativních konců příběhu hlavního hrdiny Franka Westa, který není žádným ultra mariňákem vhodným do dané apokalyptické situace, ale jen prostým žurnalistou/fotografem.

Připomeňme, že to s celou sérií nedopadlo příliš slavně. Čtvrtý díl nebyl moc úspěšný a pouhé dva roky po jeho vydání přistoupilo studio Capcom k uzavření své pobočky ve Vancouveru, která měla Dead Rising na starosti.

A jak se ukázalo loni v únoru, ony dva roky studio normálně pracovalo na pátém, logicky tedy zrušeném dílu, z nějž unikly záběry. Mohl by ale chystaný remaster jedničky být předzvěstí většího návratu značky? Minimálně by dávalo smysl postupně obstarat remake všem dílům, jako to Capcom dělá v případě série Resident Evil...