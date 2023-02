Unikly záběry ze zrušené akce Dead Rising 5

20. 2. 2023 11:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Pročítat informace o zrušených hrách je vždycky tak trochu kratochvíle nasáklá hořkostí. Dívat se na záběry a vývojářské deníčky něčeho, co nejspíš nikdy nespatří světlo světa, jen znova otevírá rány zklamaných fanoušků a přisypává do nich sůl. Obzvláště, pokud to vypadá, že hra mohla být skutečně dobrá.

Do téhle kategorie spadají i uniklé obrázky ze zrušené zombie akce Dead Rising 5. Herní vývojář Nick Sinkewicz, který se na projektu podílel, uvolnil některé ukázky práce ve svém portfoliu. V krátkých videích můžete vidět třeba úroveň v džungli anebo nový lootovací systém.

Dema tonálně perfektně sedí do vyznění série Dead Rising. Jihoamerická džungle přetéká hordami zombíků a v hustém porostu hledají útočiště i gangy, které by vás zavedly až k finálnímu bossovi. Jde vidět, že souboj se záporákem El Guapem je ve velmi rané fázi, protože třeba závěrečné smrtící animaci chybí některé snímky.

Pátý díl s podtitulem Dia de Los Muertos měl mít údajně přepracovaný i systém kořisti. V předchozích Dead Rising se loot povaloval po zemi. Kvůli tomu bylo občas těžké poznat, co se vám vlastně hodí a co je k ničemu, ale hlavně si volně pohozený loot bral značnou část výpočetního výkonu, který měl pak dopad na to, jak hra běžela a jak byla náročná. V Dead Rising 5 se mělo nové vybavení nacházet v klasických kontejnerech, což by uvolnilo paměť třeba pro nějaké ty další zombíky na scéně nebo rozsáhlejší úrovně.

Poslední díl zběsilé rubačky vyšel v roce 2016 a dostalo se mu smíšených hodnocení. Capcom o dva roky později zavřel svou pobočku ve Vancouveru, která měla na starosti právě i sérii Dead Rising. Nového dílu rubačky se zombíky se tedy patrně jen tak nedočkáme.