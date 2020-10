V PC verzi Modern Warfare si můžete kampaň a další módy nainstalovat zvlášť

I když vám leckdo bude tvrdit opak, nenechte se zmást – na velikosti opravdu záleží. Tato životní pravda platí třeba i pro Call of Duty: Modern Warfare, které v průběhu svého životního cyklu nabobtnalo do povážlivých rozměrů a nedávno jsme vás informovali o tom, že se nevejde už ani na 250GB SSD.

Pokud hrajete na PC a lámete si hlavu, co smazat, abyste mohli i nadále živit své zabijácké potřeby ve Warzone, máme pro vás dobrou zprávu. Update s číslem 1.28 vám totiž konečně dovolí odinstalovat režimy, které nevyužíváte, a tím uvolnit nějaké to drahocenné místo. Hra nyní umožňuje separátně instalovat kampaň, multiplayer i zmíněný battle royale režim Warzone.

tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners.