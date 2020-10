Modern Warfare se už nevejde ani na 250 GB SSD

6. 10. 2020 11:24 | Bleskovky | autor: Pavel Makal

Velikost moderních her může být problematická. Poprvé jsem to pocítil s příchodem Xboxu One X, kdy 4K updaty pro starší hry neuvěřitelně navýšily celkovou velikost a třeba takové Gears of War 4 dalece přesáhly hranici 100 GB. To ovšem není nic proti macíčkovi, který se vyklubal z Call of Duty: Modern Warfare.

Loňský díl letité série na počátku vyžadoval 175 GB volného místa. Letos v létě přišel update, který zvládl pokořit magickou hranici 200 GB a v současnosti už ani to nestačí. Vojenská akce se nyní nevejde ani na 250 GB SSD, čehož si všiml nešťastný majitel a upozornil na to na Twitteru s prosbou, zda by autoři nemohli rozdělit instalace kampaně, multiplayeru a battle royale režimu Warzone.

@CallofDuty MW nolonger fits onto a 250GB SSD and cannot be updated.....@Activision @Blizzard_Ent please split up SP, MP and Warzone. pic.twitter.com/pSZdlSldvK — Battle(non)sense (@BattleNonSense) October 3, 2020

To ostatně na konzolích hra umožňuje, stejně jako v minulosti některé díly na Steamu umožňovaly separátní instalaci single- a multiplayerových režimů. Verze pro Battle.net ale bohužel podobnou funkci nemá, takže pokud chcete dát Modern Warfare šanci, raději promažte ty skryté zásoby jistých instruktážních videí.