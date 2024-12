V pátek se ukáže nová Mafia: The Old Country a Borderlands 4

10. 12. 2024 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Do vyhlášení nejlepších letošních her roku na The Game Awards 2024 zbývá už jen pár dní a některá studia si nenechala ujít příležitost vás ke sledování pátečního přenosu zkusit nalákat, i když vás nutně třeba nezajímá, kdo si letos odnese nejvíc okřídlených sošek. Kromě předávání cen je totiž tenhle večer především o nových oznámeních a trailerech, mezi nimiž letos nebudou chybět Mafia: The Old Country a Borderlands 4.

Nový přírůstek do původně české série Mafia ohlásilo studio Hangar 13 na letošním Gamescomu. Drsný gangsterský příběh nás tentokrát vezme do mafiánského podsvětí na Sicílii v období, kam se žádná z předchozích her zatím nevydala – na začátek dvacátého století. Mafia: The Old Country by měla vyjít už v příštím roce, studio svou přítomnost na pátečním vyhlašování ohlásilo prostým: „Uvidíme se na The Game Awards!“ Tak snad si připravilo nějaký pěkný trailer, třeba i se záběry z hraní?

Nový trailer na pátek přislíbil i Randy Pitchford, šéf studia Gearbox. I Borderlands 4 se svého odhalení dočkaly na Gamescomu letos v srpnu. Pitchford tedy upřesňuje, že na The Game Awards z pokračování ulítlé střílečky uvidíme i záběry z hraní. „Kromě spousty záběrů ze hry se podělím i o dříve neviděný filmeček z momentu někde na půli cesty mezi koncem Borderlands 3 a začátkem Borderlands 4. TĚŠÍM SE!“ neskrývá své nadšení vývojář.

Vedle pokračování zavedených sérií se na The Game Awards má ukázat také Palworld, jehož autoři ze studia Pocketpair momentálně čelí žalobě za údajné porušení autorských práv ze strany Nintenda.

Během večera se nepřekvapivě objeví také legenda herního průmyslu a evidentně jeden z nejlepších přátel moderátora Geoffa Keighleyho, Hideo Kodžima. Jestli se ale podělí o datum vydání Death Stranding 2, nové střípky ze svého hororu OD, anebo o něco úplně jiného, to zatím nevíme.

The Game Awards 2024 můžete sledovat už tento pátek od 1:30 ráno, počítá se se zhruba tříhodinovým přenosem, který budeme živě streamovat z našeho pražského studia – ale samozřejmě se na něj můžete podívat i ze záznamu, pokud se snažíte dodržovat společensky přijatelný spánkový režim.