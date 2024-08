Příští rok vyjdou Borderlands 4

21. 8. 2024 9:44 | Novinky | autor: Jan Slavík

Docela dost novinek a chystaných oznámení nedopatřením prosáklo na veřejnost ještě před tím, než nastal správný čas, ale tuhle se podařilo udržet v tajnosti: Studio Gearbox rozšíří svou korunní ságu rozjívených looter shooterů – pracuje na Borderlands 4.

O hře jako takové zatím nevíme prakticky nic, protože se představila jen kratičkým teaserem bez záběrů z hraní (ke zhlédnutí výše). Vzhledem ke třem předchozím epizodám, které se všechny držely velmi podobného schématu, by nicméně nejspíš bylo poměrně odvážné očekávat nějaké žánrové veletoče či dramatické změny.

zdroj: Gearbox

V Borderlands 4 se bude s nejvyšší pravděpodobností běhat, střílet, bojovat a hamižně hromadit kořist. Potvrzuje to ostatně i krátký popisek hry na Steamu: „Máte na to, zapsat se do historie jako legendární Vault Hunter, který hledá tajné poklady cizí planety a rozmetá při tom na kousky všechno, co vidí?“

Doufejme, že dorazí povedené herní pokračování, které nechá zapomenout na pachuť po mizerném filmu. Borderlands 4 vyjdou příští rok na počítače i konzole.