V Life is Strange: Double Exposure se vrací původní hrdinka Max s novými schopnostmi

10. 6. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série adventur Life is Strange ještě neřekla své poslední slovo. Aktuálně se na nás chystá nový díl Life is Strange: Double Exposure, který na scénu vrátí protagonistku Max Caulfield ze úplně prvního Life is Strange z roku 2015.

Max ale pořádně vyrostla, takže už nebude řešit svůj školní život, ale ten dospělý. A v něm není neobvyklé, že přátelé umírají. Je už ale méně obvyklé, že se stanou obětí nemilosrdné vraždy, což je případ její kamarádky Safi.

zdroj: Deck Nine

Max se zařekla, že své speciální schopnosti už nikdy nepoužije, ale když začne slýchat svou mrtvou kamarádku, rozhodne se podvolit svému jedinečnému nadání. Ale nepovede se jí vrátit čas a vše zachránit. Místo toho navštíví paralelní realitu.

Prostě „projde portálem“ a objeví se ve světě, který je velmi podobný tomu našemu, s jediným rozdílem – Safi ještě žije. Takže nás čeká řešení vraždy mezi dvěma paralelními dimenzemi, kde v obou hrozí, že vrah udeří znovu. Premisa je to rozhodně zajímavá, obzvlášť budeme-li vyšetřování sdílet s osobou, která je v jiném světě mrtvá a v tom jejím jí hrozí stejný osud.

Life is Strange: Double Exposure vyjde 29. října na počítačích, PlayStationu 5 a Xboxu Series X|S. Pokud si hru předobjednáte, budete si o dva týdny dříve moct zahrát první dvě kapitoly příběhu (ale nic nenasvědčuje tomu, že by hra byla epizodická, jako tomu bylo u původního Life is Strange).