V Horizon Forbidden West málem chybělo létání

13. 7. 2023 14:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Vývojáři ze studia Guerrilla během posezení na britské herní konferenci Develop:Brighton prozradili, že kvůli nutnosti vydat technopravěkou akční adventuru Horizon Forbidden West na dvě generace konzolí čelili technickým problémům: Nechtěli omezit verzi pro PS5 žádnými kompromisy, což ale znamenalo obrovské množství práce s verzí pro PS4, protože se prakticky všechny prvky musely znovu a opětovně optimalizovat.

Technický ředitel Michiel van der Leeuw zmínil, že ačkoliv s PS4 verzí dělali, co se jen dalo, pořád měli v úmyslu vyšperkovat hru pro PS5 tak, aby byl mezigenerační skok okamžitě rozeznatelný. „Chtěli jsme, aby byl rozdíl patrný z každého screenshotu. Takže jsme museli řešit mraky, vegetaci, chování látek, kůže a podobně a dumat, co s tím, protože na každém obrázku byste okamžitě měli být schopní říct, na jakou verzi se díváte,“ dodal.

Problém prý především vznikal s létáním, kterému se starší konzole zuby nehty bránila. A to dokonce do takové míry, že si vývojáři do poslední chvíle nebyli jistí, zda se jim mechanismus vůbec podaří zprovoznit a zvažovali proto i jeho úplné odstranění. „Říkali jsme si: ‚To jako vážně budeme muset tohle všechno vyříznout ze hry? Vždyť se nám to celé sesype!‘,“ vzpomíná šéf studia Jan-Bart van Beek.

Nakonec se podařilo létání rozplachtit v obou verzích, ale zaplatili za to prý pořádnou dávkou vývojářských šedin. Za úsilí to však zřejmě stálo, vždyť výsledkem byla skvělá hra, kterou Adam v naší recenzi ohodnotil krásnou devítkou.

Při práci na následném rozšíření Burning Shores, které vyšlo pouze na PlayStation 5, už si ve studiu mohli popustit otěže a pořádně se do toho opřít. „Zříceniny LA a jejich okolí je vysoce detailní, kvůli čemuž je potřeba vysoký výpočetní výkon a technologie rychlého streamovaní, zejména když hráč letí nad krajinou a má velký výhled,“ dodal k prostředí šéf vývoje Mathijs de Jonge. Jednu blíže nespecifikovanou bitvu z Burning Shores by prý na PS4 vůbec vytvořit nemohli, protože potřebovala „opravdu HODNĚ výpočetní síly i paměti“.

Van Beek nakonec ještě potvrdil, že se ve studiu Guerilla hodlají věnovat práci na univerzu Horizon ještě „pěkně dlouhou dobu“. Což není žádné velké překvapení, však o plánovaném třetím dílu víme už od dubna. Mimoto se ale také chystá seriálová adaptace.