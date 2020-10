V experimentálním hitu Where Cards Fall hrají karty netradiční roli

20. 10. 2020 14:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Při loňském spuštění mobilního předplatného Apple Arcade se na jablečných telefonech objevila pěkná řádka nových her od stálic nezávislé scény, ale také zajímavé kousky od úplných nováčků. Jednou z nich je i prvotina studia The Game Band s názvem Where Cards Fall.

Karetních her najdete na mobilech spoustu, v tomhle logickém titulu ale neslouží coby hrací papírky, nýbrž jako fyzické prvky zajímavého geometrického světa, žánrově podobného třeba Monument Valley. Originální pojetí karet i zajímavý příběh o dospívání zařadily Where Cards Fall mezi loňské mobilní hity.

Podle oznámení z roku 2017 tvůrci plánovali svou hru vydat na iOS a PC. To bylo předtím, než ji loni na jaře znovu oznámili coby exkluzivitu pro Apple Arcade. Jak se teď ukázalo, šlo o exkluzivitu pouze dočasnou. Where Cards Fall zamíří na PC a Switch v roce 2021.

Podle vydavatelství Snowman, které se specializuje na mobilní hry, ale se srpnovým vydáním Alto Collection na PC, PlayStation 4 a Xbox One tuhle škatulku pomalu opouští, byste neměli poznat, že hrajete původně mobilní hru.

Ona totiž podle všeho ani původně mobilní není, na loňském GDC ji tvůrci prezentovali na konzolích od Nintenda. „Apple Arcade a App Store jsou jedna věc, skoro každý má iPhone nebo iPad. Můžete se dostat ke všem. Ale na Steamu se schází trochu jiné publikum, které možná hledá něco jako Where Cards Fall. Spousta lidí má iPhone, má Apple Arcade, řeknou si ‚To je cool‘, ale nejsou ten typ, co chce hrát deseti- nebo dvacetihodinovou příběhovou hádankovou hru,“ vysvětluje zakladatel vydavatelství Snowman Ryan Cash příchod na další platformy v rozhovoru pro Game Informer.

Každá z nových platforem bude mít přizpůsobené ovládání, ať budete hrát na klávesnici a myši, ovladači, nebo v handheldovém módu Switche. A noví majitelé mohou být Applu vděční, protože Apple Arcade v podstatě hře umožnilo vzniknout a zafinancovalo ji. Podle Cashe by ji tvůrci totiž potřebovali nacenit alespoň na 20 dolarů, což je u mobilních titulů nezvykle vysoká cenovka.