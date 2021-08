V Elden Ringu dostanete víc možností, jak uspět v masivním otevřeném světě

30. 8. 2021 12:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Očekávaný Elden Ring od studia FromSoftware jsme sice na Gamescomu v akci neviděli, ale našli se šťastlivci, kteří se k němu dostali za zavřenými dveřmi. Díky tomu se o hře, která byla dva roky od svého oznámení blíže představena na letošní E3, dozvídáme celou řadu důležitých detailů.

Ty se týkají téměř všech herních aspektů, například masivního otevřeného světa, vůbec prvního, do něhož se tým Hidetaky Mijazakiho pustil. Hra nabídne širokou paletu různých biomů, od zasněžených kopců pro mazlavé bažiny, kromě toho se ale také dočkáme mnoha menších podzemních kobek, skýtajících vlastní bosse, výzvy a poklady. Svět bude obsahovat také masivní Legacy Dungeony, které budou patrně sloužit jako místa pro posunutí příběhu a porážku důležitých a povinných bossů.

Ze slov vývojářů systémy trochu připomínají The Legend od Zelda: Breath of The Wild, konkrétně její menší svatyně (v Elden Ringu ale patrně méně zaměřené na logické hádanky) a velké dungeony se vzhledem mýtických zvířat. FromSoftware ale místo obřích mechanických tvorů vsadí na epické hrady a jiná fantasy prostředí.

Ze Zeldy si vývojáři půjčují také systém mapy. Až dosud jsme se v jejich hrách museli bez plánku světa obejít, masivní rozloha Elden Ringu ale její přítomnost opodstatňuje, aniž by ubírala z tajemství a nutnosti objevovat skrytá zákoutí. Ostatně, mapa není vyplněna hned od začátku a její jednotlivé části si budete muset najít.

Budete si na ni taktéž umisťovat vlastní body zájmu, které se následně v herním světě zhmotní v podobě obřího světelného pilíře. Známé ohníčky či lampy ze starších her nahradí Sites of the Lost Grace s velmi podobnou funkcí, odpočinkem můžete načerpat léčivé materiály, ale zároveň oživíte již zabitá monstra. Z dojmů novinářů taktéž vyplývá, že svět je mnohem živější než smutný, pustý Lordran či Lothric. Na loukách se pasou zvířata a dle popisu některých ukázek to vypadá, že nás čekají i nějaké ty emergentní události, jako je přepadení karavany.

zdroj: From Software

Svůj návrat oslaví zbraňové skilly, nebudou ale vázány na jednotlivé části vaší zbrojnice a můžete si je libovolně přehazovat a hledat, jaká kombinace vám vyhovuje nejvíce. Zajímavým prvkem je možnost vyvolat si na pomoc NPC, nyní už ne přes značku na zemi, ale skrz item v inventáři. NPC mohou být různá, ať už podpůrní mágové, nebo silní tanci, případně partička loupežníků, která na bojišti způsobí pořádný chaos.

Ze Sekira se vrací dedikované tlačítko na skákání, obecně bude hra mnohem méně rigidní než Dark Souls nebo Bloodborne a nabídne více možností řešení různých situací. Dle autorů je to vstřícný krok vůči novým hráčům, který vyplynul z otevřené povahy hry, nemáme se ale bát toho, že by FromSoft vyměknul a naservíroval nám casual hříčku. Více variant nastavení obtížnosti se ani tentokrát nekoná.

Elden Ring má vyjít 21. ledna příštího roku, a to na PC a minulou generaci konzolí. Zahrajete si samozřejmě i na té aktuální, zatím ale jen v rámci režimu zpětné kompatibility, o dedikované verzi stále nepadlo ani slovo.