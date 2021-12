V Cyberpunku 2077 díky modu můžete jezdit metrem. Proč ve hře nejsou policejní honičky?

20. 12. 2021 12:13 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Víc než rok po vydání Cyberpunku 2077 pořád nevyšla verze pro PS5 a Xbox Series X|S ani slibovaný dodatečný obsah. Modderská komunita je nicméně živá a aktivní, a tak se o doplnění chybějících funkcí starají fanoušci. Jeden z tvůrců pod přezdívkou keanuWheeze vytvořil funkční systém hromadné dopravy po Night City.

zdroj: keanuWheeze

Metro po něm sice jezdilo i v základní hře, teď už vás ale dopraví na 19 zastávek napříč celým městem. Při jízdě můžete poslouchat rádiové stanice, přepínat mezi pohledem z první a třetí osoby, a dokonce si i přesedat na různá místa ve vagónu nebo na tabuli zkontrolovat, jaká je příští zastávka na trase. Modifikaci Cyberpunk 2077 Metro System naleznete na Nexus Mods.

Co se týče dalších zpráv z polského CD Projektu, podle magazínu Forbes designér Pawel Sasko ve svém nedávném streamu vysvětloval, proč Cyberpunk 2077 nemá mechanismus, při kterém by umělá inteligence zvládla hráče pronásledovat – teleportující se policie byla po vydání velkým terčem kritiky. Sasko říká, že šlo o kombinaci technických limitací enginu a nedostatku času na dokončení.

Spekuluje se o tom, že by v budoucích verzích hry tenhle systém mohl být přepracovaný, anebo se ho možná (podobně jako metra) ujme modderská komunita. Na nové patche pro Cyberpunk 2077 si každopádně budeme muset počkat do příštího roku, vylepšení pro next-gen by mělo dorazit během prvních tří měsíců 2022.