V Chornobyl Liquidators začátkem léta uklidíte radioaktivní zónu

26. 4. 2024 12:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Havárií jaderné elektrárny v Černobylu z roku 1986 se zabývá hned několik her, ale naprostá většina z nich přistupuje k tématu apokalyptickým způsobem plným mutantů a nevysvětlitelných anomálií.

Chystaná hra Chornobyl Liquidators na to jde jinak. Jejím tvůrcům z polského studia Live Motion Games (a nově také vypomáhajícím Frozen Way stojícím za DLCčky pro House Flipper) jde o co možná největší historickou přesnost, díky čemuž by mohla být ještě děsivější.

Hra z vás udělá ty nejstatečnější z nejstatečnějších – osoby, které se po výbuchu elektrárny vrhaly do trosek, zachraňovaly zraněné a ze všech sil se snažily celé místo dekontaminovat a jednou provždy uzavřít před světem.

zdroj: Live Motion Games

V první a poslední kapitole, kde budete dekontaminovat střechu, sice budete hrát za anonymního „likvidátora“, ale všechny mise mezi tím prožijete v kůži seržanta Sergeje Aleksandroviče Burjatova, bývalého vojáka a zaměstnance elektrárny.

Příběh je sice smyšlený, ale založený na skutečných svědectvích. Postaví vás tak před opravdu silná morální rozhodnutí. Hra ale nebude jen příběhovým simulátorem plným úklidu a čištění, jeho nedílnou součástí budou také survivalové prvky.

V takto nebezpečné oblasti vám logicky půjde o život z mnoha různých důvodů, ale možná vás překvapí, že tu velkou roli sehraje i váš stres. Jeho míra bude mít přímý vliv na to, jak těžko se vám budou plnit jednotlivé úkoly. Snížíte ho například cigárkem nebo čokoládou.

Hlavní je tu ale historická přesnost celého zážitku, jímž tvůrci chtějí vzdát hold obětem a lidem zasaženým touto katastrofou. To znamená, že tu budou věrně zpracované skutečné události, jazyk, oblasti, dokumenty, nástroje a další předměty, které se tehdy skutečně používaly.

Pokud na tenhle typ hraní máte žaludek, můžete Chornobyl Liquidators konečně začít vyhlížet. Tvůrci hru plánují vydat 6. června pouze na počítačích. Do té doby se můžete začíst do Pavlových téměř tři roky starých dojmů z demoverze.