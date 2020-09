V akční plošinovce Blind Fate: Edo no Yami kosíte monstra a roboty jako slepý samuraj

15. 9. 2020 7:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci neotřelé hry Blind Fate: Edo no Yami se rozhodli vzít historické období Japonska známé jako Edo, oživit šógunát Tokugawa, který v tomto období vládl a z hráče učinit oddaného služebníka tohoto vládního systému: obávaného samuraje.

Ale aby tu nešlo pouze o „suchou“, jen lehce přikořeněnou historii, jakou nabízí například Ghost of Tsushima, období Edo sužují monstra vytržená z děsivého japonského folklóru, a nadto ještě roboti ignorující tři zákony robotiky.

A protože i to by se někomu mohlo zdát jako málo přitažené za vlasy, jste ještě k tomu slepým samurajem. Zrak vám v boji s nepřáteli nijak nepomůže, a musíte tak svůj život vložit do rukou svého sluchu, rozpoznávat nebezpečí podle vibrací a vyzařování tepla.

Když se vám protivníka podaří lokalizovat, přijde ke slovu vaše věrná katana, případně druhá a poslední zbraň, kterou je ruční kanón. Cesta samuraje není vyplněná jen obyčejnými roboty a monstry, ale i mnoha gigantickými bossy.

zdroj: Troglobytes Games

Přitom se nesmíte ptát, proč máte právě tento cíl zničit či zabít. Jednou jste odpřisáhli věrnost, tak bezmyšlenkovitě konejte, co se po vás chce. Chraňte lid! Blind Fate: Edo no Yami rozhodně umí zaujmout svým neotřelým propojením historie, fantasy, sci-fi a jedné dysfunkce.

Těžko ale z videa soudit, zda bude samotná akce, na které zjevně celá hra stojí, zábavná. S hrou se počítá v příštím roce na PC, Switchi a aktuální i nové generaci PlayStationu a Xboxu.