Update Zaklínače 3 pro PS5 a Xbox Series X/S stíhá letošní rok

V polovině dubna CD Projekt RED oznámil odklad next-gen updatu pro třetího Zaklínače, který měl původně vyjít do konce letošního června. Z neurčitého data se při příležitosti včerejšího sedmého výročí vydání základní hry stalo datum konkrétnější – vylepšená verze pro současnou generaci konzolí a PC by podle nového vyjádření mělo stihnout vyjít v posledním čtvrtletí roku 2022.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh