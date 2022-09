Update pro PlayStation 5 přináší podporu 1440p, herní seznamy a další novinky

7. 9. 2022 16:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony dnes vydala novou verzi firmwaru pro PlayStation 5. Tou nejdůležitější novinkou v něm obsaženou je nativní podpora rozlišení 1440p, která cílí především na ty jedince, kteří nechtějí hrát na konzoli připojené k televizi, ale k hernímu monitoru. Nové rozlišení se v případě PlayStationu neobejde bez kompromisu, a i nadále se tak musí obejít bez VRR, které je možné zapnout pouze u 4K a 1080p.

Vedle toho Sony láká na rozšíření sociálních funkcí či na zbrusu novou funkci herních seznamů, díky nimž si vlastněné hry můžete třídit do vlastních složek. Každý uživatel si může vytvořit a pojmenovat až 15 gamelistů, do každého z nich je možné přidat až stovku her. Vybírat přitom můžete nejen z digitálních verzí, ale i z her, které vlastníte fyzicky anebo je streamujete.

Mezi další nové funkce patří možnost porovnat 3D a stereo audio na jedné obrazovce či snazší přístupnost obrazovky postupu v herních Aktivitách.

Brzký update čeká také mobilní aplikaci PlayStation pro iOS a Android, z níž bude nově možné spustit funkci PS Remote Play anebo požádat o sdílení obrazovky své přátele.

Ve vybraných zemích pak Sony testuje funkci hlasového vyhledávání na YouTube.