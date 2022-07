Nový update PlayStationu 5 nabídne podporu 1440p a zlepší uživatelský komfort

29. 7. 2022 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Konzole PlayStation 5 je na trhu už zhruba rok a půl. Za tu dobu se dočkala celé řady updatů, které přinesly výrazné změny a vylepšení. Některé aktualizace zlepšily HDR a přidala podporu hraní ve 120 FPS, letos na jaře pak přišla podpora VRR (Variable Refresh Rate). Nejnověji chystaný update pak přinese dlouho očekávanou podporu rozlišení 1440p. To ale není všechno.

Na blogu PlayStation se k nové verzi firmwaru, která v betě startuje na některých trzích, vyjádřil Hideaki Nišino, viceprezident pro segment Platform Experience. V plné verzi by pro všechny měla být k dispozici v průběhu letošního roku. Podpora 1440p umožní hráčům, kteří používají monitory s tímto rozlišením, hrát v nativní podobě. Pokud ho zvolíte na 4K obrazovkách, můžete těžit z kvalitnějšího anti-aliasingu díky supersamplingu. Rozlišení 1440p ovšem nepodporuje funkci VRR s plynulejším vykreslováním.

Kromě toho aktualizace nabídne možnost vytvářet si vlastní seznamy her v rámci uživatelského rozhraní konzole a lépe tak organizovat svou sbírku. Celkem jich můžete mít až patnáct, každý pojme stovku her. Do seznamu můžete vkládat digitální, diskové i streamované tituly ze svých knihoven.

Kromě toho pak aktualizace přinese několik dalších užitečných aspektů, jako je možnost požádat kamaráda v Party, aby vám sdílel svou obrazovku, případně lepší přístup k nabídce Activity a možnost posílat skrz Base Game hlasové zprávy a samolepky do chatu.

Beta updatu bohužel nebude k dispozici u nás, míří jen do USA, Kanady, Japonska, Velké Británie, Německa a Francie. Termín ostrého launche a tím i zpřístupnění na našem trhu bohužel zatím není známý.