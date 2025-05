Unity chce odebrat licenci studiu Deana Halla. Ten se brání a označuje nařknutí za falešná

12. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Unity má v poslední době turbulentní období, které odstartovalo kontroverzním plánem zpoplatnění každé instalace hry běžící na jejich enginu, a pokračovalo velkým propouštěním. V poslední době se situace trochu uklidnila, aby teď přišla na světlo hrozba ohledně odebrání licence všem pracovníkům studia RocketWerkz.

Zaměstnanci týmu založeného Deanem Hallem, autorem kultovního DayZ a survivalu Icarus, měli dle společnosti neoprávněně používat bezplatnou verzi Unity Personal, která je určená pro jednotlivce a malé firmy s příjmy nižšími než 200 tisíc dolarů. Skutečnost je podle emailu od Unity v rozporu s podmínkami pro komerční subjekty, jelikož zaměstnanci mají spadat pod předplatné Unity Pro.

Hall email zaslaný 9. května sdílel na Redditu, kde se mimo jiné můžete dozvědět, že ve chvíli, kdy by studio nepodniklo správné kroky, budou licence odebrané už 16. května. Autor se nicméně bránil a v momentě, kdy požádal Unity o další podrobnosti, poskytla osočující firma důkazy, které zahrnovaly pět mailových adres, jež se údajně přihlašovaly s licencemi na edici Personal.

Tvůrce osvětlil, že pouze dva z mailů měly adresu @rocketwerkz. Jeden z nich údajně patřil zaměstnanci, který používá Unity Personal, ale ve studiu nepracuje na žádném Unity projektu. Druhý byl externí pracovník, kterému byla v době jeho práce poskytnuta licence na Pro. Třetí e-mail měl zase být osobní adresou zaměstnance, který ale spadá pod licenci Pro. Podle ředitele společnosti pak poslední dvě patřily jiné firmě se sídlem v Dunedinu, tedy městu, kde studio sídlí.

Hall proto kritizuje nedostatečnou komunikaci a transparentnost společnosti, stejně jako samotný přístup, v němž skrze vyhrožování může ovlivnit budoucnost mnoha projektů, navíc bez pevných důkazů.

„Věřím, že jde o mrazivý pohled do budoucnosti společnosti Unity Technologies a produktu, na kterém vyvíjíme. Společnost Unity nám vyhrožuje, že odebere přístup k dalšímu vývoji, a cítí se být natolik odvážná, aby to mohla udělat neopatrně a bez důkazů. Když jsme pak na důkazy tlačili, vyprodukovali něco, co by bylo k smíchu – až na to, že nějakým způsobem shromáždili různá jména, která zpochybňují způsob, jaký získávají data. Tato metoda je naprosto chybná a nebezpečně aplikovaná s výhrůžkami, že v krátkém časovém horizontu bude odebraný přístup k licenci,“ běduje Hall v příspěvku.

Unity se v aktuální době k situaci oficiálně nevyjádřilo. Jak už ale stojí v úvodu článku, nejedná se o vhodnou dobu, kdy podobné trable řešit.