Unikly fotky z natáčení druhé řady seriálu The Last of Us

15. 5. 2024 16:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Seriál podle slavné herní série The Last of Us zaznamenal značný úspěch u kritiky i diváků a v současné době už se pilně natáčí druhá řada. Ta má kopírovat děj The Last of Us: Part II, autoři ale upozorňují, že se máme připravit na změny i úplné novinky.

Na sociální síti X se nyní objevily první neoficiální fotky z natáčení, na kterých je vidět Bella Ramsay, opět v hlavní role Ellie, ale především Isabela Merced, která se ve druhé sérii zhostí role Diny. Tu s Ellie pojí nejen milostný vztah, ale také cesta za pomstou, která se ale hrdince v průběhu vymkne z rukou.

Ellie and Dina on set of The Last of Us HBO Season 2 pic.twitter.com/XNsBPzdguK — DomTheBomb (@DomTheBombYT) May 12, 2024

Samozřejmě je předčasné soudit z potají pořízených snímků uprostřed natáčení, přiznám se ale, že na mě z fotek obě herečky působí extrémně mladě. Dětský obličej se sice Belle dal odpustit v první řadě, příběh druhého The Last of Us nicméně stojí na dospělých ženách.

Kromě toho se na X objevily ještě fotky lokace Weston's Pharmacy, která pro potřeby seriálu vyrostla v centru kanadského Vancouveru. Druhá řada The Last of Us by měla dorazit na streamovací platformu HBO Max někdy v příštím roce.