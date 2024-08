Uniklo datum vydání Dragon Age: Veilguard

Čtvrtý díl série fantasy RPG od BioWare, Dragon Age: The Veilguard, dorazí na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC 31. října, tedy na Halloween. Termín vydání měl vyjít najevo až s večerním trailerem, EA ale bohužel neuhlídalo reklamu s krátkým sestřihem včetně onoho data, a tak se ho dozvídáme s několikahodinovým předstihem.

Na pokračování fantasy ságy si fanoušci Dragon Age počkali skoro celou dekádu – třetí díl s podtitulem Inquisition se na svět dostal 18. listopadu 2014.

Kromě dnešního traileru, který má být o něco delší než uniklý reklamní sestřih, nás během dvou měsíců zbývajících do vydání čeká v pondělí ještě přehlídka pokročilejších možností soubojů a možností PC verze, stejně jako nám vývojáři od 26. srpna postupně blíže představí jednotlivé postavy, které si budete moct naverbovat do své družiny.

Na 30. srpna pak BioWare na svém Discordu chystá Q&A s vývojářským týmem, který bude odpovídat na všetečné otázky fanoušků.

