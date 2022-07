Unikla spousta videí a obrázků z remaku The Last of Us: Part I

21. 7. 2022 14:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio Naughty Dog má na úniky smůlu. Stejně jako se před dvěma lety na internet předčasně dostaly příběhové zvraty The Last of Us: Part II, ani remake prvního dílu se v předstihu nepovedlo uchránit před očima veřejnosti, která se může pokochat několika srovnávacími obrázky a videi.

zdroj: ResetEra

V tomto případě se spoilerů tolik bát nemusíte, pokud znáte devět let starý originál, ale jestli pro vás bude The Last of Us: Part I úplnou premiérou, budete se zejména uniklému videu z úvodu hry níže patrně chtít vyhnout.

zdroj: ResetEra

Zdroj úniku vedle zveřejnění obrazových materiálů tvrdí, že se remake týká primárně grafické a zvukové stránky hry a na hratelnost se v tomto případě příliš nesahá. Novinky v této oblasti se mají týkat primárně možností přístupnosti, které mají dosahovat stejné úrovně jako v The Last of Us: Part II.

Následující videa mají vlivem streamovací služby Streamable v 720p poněkud rozhozené barvy – pomůže přepnout rozlišení v nabídce s ozubeným kolečkem vpravo dole.

Drobnou kosmetickou inovaci můžete v remaku očekávat při vylepšování zbraní, které bude Joel podobně jako Ellie ve dvojce podrobněji rozebírat. Přidané modifikace se na nich posléze projeví i vizuálně.

Z hlediska grafické stránky remake nabídne dvojici režimů zobrazení. Mód Fidelity slibuje plynulých 40 FPS při 4K, režim Performance pak až 60 FPS při dynamickém rozlišení ve 4K. Vedle toho přinese také podporu VRR zlepšujícího plynulost obrazu, pokud máte kompatibilní televizi či monitor. Na zákoutí menu včetně ovládacího schématu se můžete podívat v galerii níže.

The Last of Us: Part I vychází 2. září 2022 pro PlayStation 5. Později má vyjít také na PC, ale zatím neznáme konkrétní datum.