Unikla spousta informací o kooperační střílečce Redfall. Včetně obrázků

13. 9. 2021 13:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Z tvorby studia Arkane nás zítra čeká singleplayerový Deathloop, už teď ale víme, co bude jeho další velkou hrou. Na E3 se nám totiž představil Redfall – nadcházející kooperační střílečka v otevřeném světě, který se brání upírské invazi.

Z prvního traileru nebyl tak docela zřejmý herní žánr, protože se věnoval spíše čtveřici hrdinů a drsným řečem záporáků, na Redditu se ale teď objevilo poměrně rozsáhlé vlákno od účastníka či účastnice herního testu, díky němuž si o hratelnosti můžeme udělat trošku lepší obrázek. A když už je řeč o obrázcích, ty informátor přiložil taky a vy si je můžete prohlédnout v galerii níže.

Vývojáři testovací skupině prý Redfall popsali jako hru v otevřeném světě, která se hraje jako něco mezi Borderlands a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hlavní příběhová linka vás protáhne po většině důležitých lokací, ale čeká na vás i hromada vedlejších odboček, misí a potyček.

Tester/ka hratelnost přirovnal/a právě k Borderlands, přičemž podobnost tkví mimo jiné v tom, že Redfall budete moct hrát nejen v kooperaci s dalšími lidmi, ale i sami. Pokud jste se tedy báli, že půjde jen o multiplayerovou střílečku bez příběhu, zřejmě si můžete oddechnout.

Zařazení do žánru looter shooterů nahrává i jeden z obrázků s nápisem „Loot Zoo“. Výbava se dělí do pěti kategorií dle vzácnosti, na ty nejlepší zbraně musíte mít ten správný level a nové věcičky si můžete i kupovat, byť zatím není jasné, jestli půjde o systém s mikrotransakcemi. Zbraně můžete také rozebírat, ale není zřejmé, zda Redfall bude mít vlastní crafting, nebo si za součástky budete věci rovnou kupovat.

zdroj: Reddit zdroj: Reddit

Během testování bylo na výběr z šesti hratelných postav (zatím jsme viděli čtyři) a každá z nich disponuje jednou unikátní schopností, třeba teleportem, dočasnou neviditelností nebo ptáčkem-průzkumníkem. Otevřený boj i plížení jsou obojí přípustné možnosti, jak řešit herní mise, v případě soubojů s bossy se ale akci spíš nevyhnete.

V Redfallu najdete poměrně konvenční zbraně jako pistole a pušky, ale i nějaké ty vynálezy v souladu s upírskou tématiku, jako je vrhač dřevěných kolíků. Ne všichni nepřátelé budou nicméně disponovat dlouhými špičáky a žíznit po krvi – někteří z nich se budou z různých pohnutek rekrutovat i z lidských řad.

Herní mapa se má velikostně podobat té z Ghost of Tsushima nebo Falloutu 76. Nemusíte se ovšem bát, že by podobně jako druhá jmenovaná při vydání postrádala NPC. Nehratelné postavy v Redfallu budou, aby vám zadávaly úkoly a obecně dokreslovaly herní svět tak, jak jsme zvyklí.

Zajímavý je také jeden z obrázků, kde se zdá, že Redfall půjde hrát s kamerou z pohledu třetí osoby, tedy za zády postavy, a to navzdory tomu, že Bethesda o hře mluví jako o FPS. Zároveň na něm ale chybí zaměřovací tečka, takže může jít o nějaké preview pro kosmetické předměty a podobně. Vzhledem k historii Arkane s hrami takřka výhradně z pohledu vlastních očí se varianta s kamerou za zády nezdá moc pravděpodobná – minimálně by to byla pro tohle studio taková malá premiéra.

zdroj: Reddit

Informace z úniku berte samozřejmě s jistou rezervou, vzhledem k testovací fázi se některé skutečnosti do vydání mohou ještě hodně změnit. Redfall má vyjít v létě 2022 pro PC a Xbox Series X|S.