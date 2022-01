Unikla nehotová verze Horizon Forbidden West

11. 1. 2022 15:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Pokračování akční adventury Horizon Zero Dawn má na PlayStationu vyjít za měsíc, 18. února. Horizon Forbidden West ovšem potkala noční můra všech vývojářů a vydavatelů – nehotová, několik měsíců stará verze se dostala do nesprávných rukou.

Po internetu tak nyní kolují autentické obrázky s ruskými titulky, a to navzdory snahám Sony jejich šíření co nejvíc zamezit. Poprvé se objevily na ruské sociální síti VKontaktě. Ve hře prý podle serveru VGC sice chybí část obsahu, příběh je nicméně kompletní, takže pokud si nechcete zkazit zážitek, buďte v následujících týdnech na internetu obezřetní. Reálně hrozí, že se bude opakovat situace s předčasným odhalením zvratů jako v případě The Last of Us: Part II.

Uniklé Horizon Forbidden West údajně běží na jailbreaknuté konzoli PlayStation 4 a není jasné, jak se výtečníci ke kopii vlastně dostali. Hra totiž oficiálně ještě ani nezamířila do lisoven. Veřejně na internetu k dostání v této chvíli není, možná je tedy dvojice fotek televize tím jediným, co z uniklé kopie nakonec uvidíme. Spekuluje se nicméně o tom, že někteří streameři měli obdržet i videa.

zdroj: VK.com zdroj: VK.com

Tahle prekérní situace má ale i svou světlou stránku – nový Horizon dle všeho i na starší generaci PlayStationu vypadá výborně. Jak tvrdí sám producent Mathijs de Jonge, tvůrci se ani přes hardwarové limitace nemuseli držet zpátky, ačkoliv verze pro PS5 bude po grafické stránce ještě detailnější.