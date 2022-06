Únik prozradil datum vydání tahovky Midnight Suns a další dva hrdiny

6. 6. 2022 10:29 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po vyložených drbech z minulého měsíce poukazujících na předělání karetního systému tahovky Midnight Suns od tvůrců XCOMu tu máme další zákulisní materiál, tentokrát únik obrázků od prodejců, které na svém Twitteru sdílel Nils Ahrensmeier. Ale ty už tam nenajdete, jelikož si na Ahrensmeiera zaskočil vydavatel Take-Two, nechal obrázky smazat a prakticky tím potvrdil jejich pravost.

Reklamní materiál lákal na datum vydání marvelácké tahovky připadající na 6. října a zobrazoval obsah tří edic: Standardní, Enhanced a Legendary. Střední cesta vám vedle základní hry zajistí balíček pěti skinů pro několik hrdinů, zatímco Legendary edice obsahuje rovnou 23 skinů a season pass. V season passu mají vyjít 4 DLC, z nichž každé přidá nového hrdinu, mise a nepřátele.

Obsah dále prozradil identitu dalších dvou hrdinů z plánovaných 12, a to konkrétně Spider-Mana a Scarlet Witch. Ti doplní již oznámenou devítku ve složení Blade, Kapitán Amerika, Wolverine, Ghost Rider, Doctor Strange, Captain Marvel, Iron Man, Magik a Nico Minoru. Poslední hrdina je stále neznámý.

Obal Legendary edice není posetý hrdiny, ale záporáky, díky čemuž se dozvídáme, že vedle hlavní antagonistky Lilith budeme bojovat i s démonickými verzemi Venoma, Hulka a Sabretootha. Všechny tyto informace pořád berte s rezervou, ale je tu hned několik indicií, proč jim věřit.

Jednak byly trnem v oku samotného vydavatele, který začal bombardovat žádostmi o stažení těchto materiálů z internetu kohokoliv, kdo je někde sdílel. A jednak již tento čtvrtek proběhne velká show Geoffa Keighleyho Summer Game Fest, na které se mají Midnight Suns údajně objevit.

Dávalo by smysl, kdyby právě během Summer Game Festu došlo k oznámení data vydání i podoby zmíněných edic a zároveň by se rovnou spustily předobjednávky. V takovém případě by bylo nanejvýš logické, aby obchodní partneři měli s předstihem připravené reklamní materiály, které koncem minulého týdne unikly na internet. Kdo si vsadí, zda se nám vše potvrdí již tento čtvrtek?