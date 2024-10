„Udělali jsme nějaké sračky, ale můžeme být lepší.“ Bloober Team se prý poučil z neúspěchů

21. 10. 2024 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Polští hororoví specialisté z Bloober Teamu už nehodlají vytvářet „sračky“. Silná slova zvolil šéf vývoje a producent chystaného sci-fi hororu Cronos: The New Dawn, Jacek Zieba, v rozhovoru pro server GameSpot. Před vydáním remaku Silent Hillu 2, který si od kritiky i hráčů nakonec vysloužil prakticky jen chválu, polskému týmu samozřejmě neunikla patřičná dávka skepse a pesimismu spojeného s tím, že za moderní předělávkou herní hororové ikony mají stát právě oni. S čerstvě oznámenou hrou ale chtějí dokázat, že nešlo o pouhou náhodu a jednorázový hit.

„Těch několik let před vydáním Silent Hillu 2 bylo těžkých,“ popisuje Zieba. „Teď ale ve studiu vládne výborná nálada. Chceme ukázat, co sami dokážeme vytvořit, jak se naše nápady postupně vyvíjejí.“

„Chceme být hororová firma a najít si svoje místečko. Vlastně si myslíme, že už jsme ho našli, a teď už s ním musíme jen splynout. Jak přesně se tohle stane, je složitější, ale může to být i organické, jako třeba s původními Layers of Fear. Lidé ve studiu si zkrátka řekli: ‚Hm, udělali jsme nějaké sračky, ale můžeme být lepší.‘“

Cronos: The New Dawn ale s remakem Silent Hillu 2 bude vyjma hororového žánru sdílet jen minimum. „Nechtěli jsme udělat podobnou hru,“ říká designér Wojciech Piejko. Sci-fi survival horor začal vznikat krátce po vydání The Medium v roce 2021, a tak na něm pracuje jiný interní tým než na Silent Hillu 2. Piejko popisuje, že obě hry mají být jako dvě pizzy s různými ingrediencemi – ale obě lahodné.

V Cronos: The New Dawn si zahrajete za tajemného Cestovatele, který dokáže cestovat mezi různými časovými liniemi – budoucností stiženou pandemií choroby, která lidi mění v mutanty, a 80. léty v komunistickém Polsku. Horor plný časových paradoxů by měl vyjít někdy v příštím roce.

Remake Silent Hillu 2 naproti tomu od svého vydání 8. října stihl během prvních tří dnů prodat víc než milion kopií, což z něj patrně dělá nejrychleji prodávanou hru v rámci legendární hororové série. A dost možná i v rámci tvorby Bloober Teamu, který se ale předchozími prodejními čísly svých titulů příliš nechlubil.