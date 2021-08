Údajný plán Googlu na zastavení „nákazy“: koupit Epic

9. 8. 2021 15:33 | Novinky | autor: Adam Homola

Google údajně zvažoval akvizici Epic Games s prostým cílem: zbavit se potenciálního konkurenta a zastavit „nákazu“ v podobě obcházení oficiálního distribučního kanálu Androidu, Obchodu Play. Právě tomu se Epic v případě mobilní verze Fortnite vyhnul a jednu dobu nabízel populární battle royale ke stažení skrze vlastní spouštěč.

Šťavnatý informační drobek o potenciální akvizici se objevil v rámci odtajňování některých informací ze soudních dokumentů ke sporu Epicu proti Googlu. S informací o akvizici v nich přišel ale jen sám Epic. Ten v dokumentech popisuje situaci za obě strany tak, že se Google snažil upevnit své monopolní postavení (na mobilech dominuje Android s více jak 70procentním tržním podílem) různými praktikami.

Jednou z nich mělo být údajné sdílení zisků s obchodními partnery a zavázat si je tak k podmínkám vyhovujícím Googlu a k omezení konkurence. Další taktikou mělo být několik interních projektů s cílem vyřešit zmíněnou „nákazu“ – tou se zde myslí snahy Epicu a jiných nabízet majitelům mobilních zařízení s operačním systémem Android alternativy. Jiné obchody, distribuci aplikací skrze vlastní spouštěče apod.

A konečně mělo, opět dle slov Epicu, prý dojít i na zvažování zakoupení části Epicu, či dokonce případně celé firmy. Tím by pro Google přestali být tvůrci Fornite konkurentem a mediálně exponovaná krize by byla zažehnána.

Z dokumentu nicméně není jasné, zda Google někdy Epic s nabídkou oslovil, jestli mělo jít o regulérní nákup či nějakou formu méně přátelského převzetí (pamatujete ještě na Ubisoft vs Vivendi?) a zda do toho byla zapojeno i vedení Googlu. Akviziční myšlenka tak mohla klidně prokmitnout hlavou řadovému manažerovi, nějakým způsobem se to doneslo Epicu a nakonec to skončilo v jednom ze soudních dokumentů.

Šéf Epicu Tim Sweeny tvrdí, že v té době o ničem takovém nevěděl a že se to dozvídá až teď, společně s veřejností. Z Googlu se k tomu zatím taky nikdo nevyjádřil, ale ruku na srdce: máloco je méně šokující než informace, že někdo v Googlu zvažoval nákup jiné společnosti.

Firmy jako Google, respektive Alphabet, nebo Amazon či Microsoft, pravidelně nakupují minimálně nižší jednotky firem ročně. Ostatně samotný Alphabet jich jen loni koupil osm. Akvizice Epicu tak v Alphabetu někoho určitě napadla, stejně jako v Microsoftu jistě nepřemýšleli jen a pouze nad nákupem ZeniMaxu.

Stejně tak se nákupům nebrání ani Epic. Ten v posledních letech spolknul firmy jako Psyonix (Rocket League), ArtStation, Tonic Games Group (Fall Guys), RAD Game Tools, Hyprsense a další.

Reakci Googlu na celou žalobu jsme dostali zhruba před měsícem, kdy ze strany internetového giganta došlo k jasnému odsouzení celé kauzy a k vysvětlení, jak se věci skutečně (tedy alespoň z jejich úhlu pohledu) mají.