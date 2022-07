Ubisoft zrušil čtyři hry včetně Splinter Cell VR a Ghost Recon Frontline

22. 7. 2022 15:33 | Novinky | autor: Adam Homola

Francouzský vydavatel pro nás nemá dobré zprávy. Nejdřív odloží Avatara a teď rovnou zruší čtyři hry, dvě z toho oznámené. Krátké slámky si vytáhnul Splinter Cell VR, o kterém jsme nevěděli prakticky nic a Ghost Recon Frontline, který za své oznámení vyfasoval v lepším případě pokrčení rameny. A aby toho nebylo málo, zrušil Ubisoft ještě dvě další, neoznámené hry.

Důvod pro zrušení hned čtyř titulů? Prý „nejisté ekonomické prostředí“. Ačkoliv nakonec propad prodejů nebyl tak zlý, jak ukazovaly projekce společnosti, pořád dosáhl meziročního poklesu skoro 10 %.

O Ghost Recon Frontline víme od října a pokud jste na hru už zapomněli, nedivím se vám. Pro osvěží paměti stačí ale jen jedna pár klíčových hesel: Free to play, battle royale osvěžené o různé úkoly, týmy po třech a navrch i jiné režimy. Vypadalo to špatně? Ne. Vypadalo to zajímavě? Taky ne.

Ubisoft se tak snaží seškrtávat náklady na tituly, kterým zjevně nevěří a nad kterými zlomil hůl. Snad pozitivní zprávou je, že VR Assassin’s Creed tedy pořád nezrušil, stejně jako drží při životě dlouho vyvíjený a odkládaný remake Prince of Persia: The Sands of Time.

Každopádně toho Ubisoft nebude mít v nejbližších měsících zrovna moc, pokud tedy z rukávu nevytáhne nějaké dosud neoznámené překvapení. Nejblíž k vydání má Mario + Rabbids: Sparks of Hope, tedy pokračování výborného Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Toho se dočkáme už v říjnu. V listopadu bude následovat opět neskutečně dlouho vyvíjený a odkládaný, primárně multiplayerový Skull & Bones. Ten se nedávno znovu objevil, ke své cti ukázal i kus hratelnosti, jenže nemůžu říct, že by zrovna z téhle ukázky nějak zvlášť nadchnul. Zrovna tady bych držel očekávání raději na uzdě a byl opatrný.

Letos by měl prý snad vyjít ještě neoznámený, menší, především stealthový Assassin’s Creed vycházející z Valhally, jenže tím to tak nějak končí. Restart Settlerů je odložen na neurčito, zmíněný remake Prince z Persie a The Division Heartland nemají ani data vydání (ale alespoň jsme dostali oznámení mobilního The Division Resurgence) a Avatar vyjde buď příští, nebo přespříští rok. Tituly jako Assassin’s Creed Infinity, Project Q, remake Splinter Cellu nebo Star Wars jsou asi hodně daleko a je otázkou, jestli se vůbec někdy dočkáme Beyond Good & Evil 2. Zachrání to zatím pořád nezrušený XDefiant? Já bych si na něj nevsadil.

