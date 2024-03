Ubisoft se chlubí rekordním zapojením hráčů Skull and Bones a spouští první sezónu

1. 3. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Ubisoft oficiálně spustil první sezónu Skull and Bones s názvem Raging Tides, která představuje první velkou várku obsahu po spuštění hry a je nyní k dispozici zdarma po celém světě. Kolik kopií Skull and Bones se prodalo, zatím nevíme - existují jen spekulace o tom, že se do pirátského dobrodružství pustilo na 850 tisích lidí, ale počítají se mezi ně i ti, kteří si ho jen zdarma vyzkoušeli.

Na druhou stranu se Ubisoft chlubí prý rekordním zapojením hráčů, které by mělo být údajně druhé nejvyšší v historii Ubisoftu. Hráči údajně ve Skull and Bones tráví průměrně čtyři hodiny denně. Který titul má ale to úplně nejvyšší zapojení hráčů už Ubisoft neprozradil – nejspíš Rainbow Six Siege?

Se zapojením stávajících náruživých mořeplavců Ubisoftu jistě pomůže i aktuální spuštění první sezóny s názvem Raging Tides. Ta vyzývá hráče, aby rozšířili své pirátské panství a bojovali proti novým nebezpečím v dynamickém světě, který se má měnit a vyvíjet s každou sezónou.

První sezóna představuje nového pirátského lorda Philippa La Pesteho a jeho proslulou loď La Potence. Vedle něj přidává také nové světové události a legendární nepřátele, za jejichž poražení samozřejmě přijdete k celé plejádě zbrusu nových odměn.

zdroj: Ubisoft