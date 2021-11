Ubisoft rozdává Splinter Cell: Chaos Theory

22. 11. 2021 15:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sam Fisher si svou vlastní hru nevysloužil dlouhých osm let, místo toho se na obhlídku vydává do jiných her svého vydavatelství, těch taktéž inspirovaných romány Toma Clancyho – v nedávné době navštívil třeba Rainbow Six Siege.

Pokud si ovšem na špiona s charakteristickým zelenotříokým hledím chcete zavzpomínat v jeho dedikované hře a vaše kolekce Splinter Cell dosud není kompletní, Ubisoft u svého 35. výročí rozdává v pořadí třetí (a dle mnohých nejlepší) díl s podtitulem Chaos Theory.

Nabídka se vztahuje na PC verzi v obchodu Ubisoft Connect (dříve Uplay), kde si Splinter Cell: Chaos Theory z roku 2005 můžete zdarma vyzvednout do 25. listopadu. Hra vám v knihovničce zůstane už napořád. Pokud byste ji raději měli na Steamu, do dnešního večera ji tam najdete v 75% slevě za 2,49 eur (asi 63 korun).

Příběh hry se motá kolem informační války Japonska a Severní Korey, přičemž vaším úkolem bude v ideálním případě nebýt viděn při získávání cenných informací. Plížení se nicméně může zvrtnout i do drsných přestřelek, kde se Sam bude muset sakra ohánět, aby z nich vyvázl živý.

Bohužel si už nebudete moct dopřát luxusní multiplayerové módy, jejichž oficiální servery Ubisoft vypnul v roce 2016 – pořád se ovšem najdou neoficiální cesty, jak si Chaos Theory vychutnat třeba v kooperaci nebo v asymetrickém režimu Spy vs. Mercenary.