Ubisoft rozdává předvánoční dárky. Vyzvedněte si Starlink: Battle for Atlas

16. 12. 2020 10:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vánoce začínají u Ubisoftu s předstihem a dárkem pro dnešek je akční sci-fi adventura Starlink: Battle for Atlas. Do své knihovny na Uplay si její digitální verzi můžete zdarma zařadit do dnešní 14. hodiny, a to tak, že se přihlásíte ke svému účtu a zamíříte na příslušnou stránku na oficiálním webu.

Loňský Starlink vyšel na PC loni potom, co se nezvládl stát hitem na konzolích, a je jednou z těch her, které měly lákat primárně dětské hráče na propojení videohry a fyzických hraček. Reálné figurky ale k hraní nepotřebujete, a pokud pokukujete po něčem podobném, jako je No Man’s Sky, ale méně komplexním, určitě stojí za vyzkoušení.

zdroj: Archiv

Jakmile odbije druhá hodina odpolední, vystřídá Starlink: Battle for Atlas v rámci akce Happy Holidays jiný dárek, takže sledujte náš web i nadále, aby vám neunikla žádná příležitost dostat k Vánocům něco zadarmo.