Ubisoft pozdržuje vypnutí online podpory starších her. Anno 2070 vyloženě zachraňuje

1. 9. 2022 14:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoft během letošního roku oznámil ukončení online podpory více než stovky svých starších her. K 1. září, tedy dnešku, mělo dojít na 15 takových titulů z řad Assassin’s Creed, Far Cry či Anno, což studio ospravedlňovalo možností více se soustředit na nové tituly. K vypnutí podpory ale nedochází, jelikož se celá akce o měsíc odkládá.

Jediná hra, která dneškem skutečně přichází o podporu multiplayeru, je tři roky stará střílečka Space Junkies pro virtuální realitu. A protože jde o čistě multiplayerovou hru, je tímto zcela odstraněná z existence.

Online podpora zbylých her poběží do 1. října. Důležité je to zejména z hlediska rozšíření pro hry Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed III, Assassin's Creed Liberation HD, Far Cry 3 a Splinter Cell: Blacklist, která nebude možné po tomto datu zakoupit. Tvůrci proto doporučují zakoupit a aktivovat DLC do tohoto data, protože jedině tak vám zůstanou i po ukončení online podpory. Týká se to však jen PC verzí, na konzolích budou DLC normálně k dispozici i po 1. říjnu.

Dalším důvodem, proč Ubisoft ukončuje online podporu svých starších titulů, je zastaralost systémů, kde může mnohem častěji docházet k chybám. A než něco takového opravovat pro těch pár fanoušků věnujících se hrám dávno minulým, je logicky snazší a levnější to prostě vypnout.

Neplatí to ale o jednom konkrétním titulu, u který zjevně stálo za to bojovat, a tím titulem je budovatelská strategie Anno 2070. V jejím případě totiž tvůrci celé léto pracovali na updatu systému, díky kterému bude hra nadále fungovat beze změny, tedy včetně multiplayerových funkcí.