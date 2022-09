Ubisoft odhalil Assassin’s Creed Mirage. Vypadá jako původní díly a máme z něj husinu

10. 9. 2022 22:29 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ubisoftu se před pár dny nepodařilo uhlídat únik a nezbylo mu tak nic jiného než konečně oficiálně oznámit nový díl série Assassin's Creed s podtitulem Mirage. Ba co víc, bylo nám přislíbeno, že se o něm dozvíme víc již o druhém zářijovém víkendu. A tak se také stalo. A jak píši tyto řádky, tak se stále nemohu oklepat z míry vzrušení.

Sice jsme nedostali záběry z hraní, ale z vymazleného CGI traileru naprosto jednoznačně sálala atmosféra prvních dílů série. Bylo to jako vzpomínat na první dobrodružství Altaira i Ezia, skoro jako by Assassin's Creed Mirage byl remakem či reimaginací začátků série.

A asi proto je na místě nemalé vzrušení. Pryč jsou prvky moderních her, které nemají s původními Assassiny nic společného. Na scénu se vrací jedno velké město, v tomto případě Bagdád, jeden hlavní hrdina v ikonickém bílém obleku, v tomto případě sirotek Basim z posledního dílu Valhalla.

Zpátky je důraz na plížení a parkour, používání skrytých čepelí a vyzdvihování příběhu, který se odehrává 20 let před Valhallou a sleduje 17letého Basima, jak se přidává ke kultu Hidden Ones v pevnosti Alamut. Zkrátka se vrací snad úplně vše, co jsme dříve na sérii milovali a v průběhu času se to vytratilo. Dokonce dojde i na památné scény s pírky a jejich smáčení v krvi nepřátel.

Basim ale nebude na své nepřátele úplně sám. Jeho mentorem bude Peršanka Roshan, kterou dabuje naprosto jedinečná herečka Shohreh Aghdashloo, jejíž chraplavý a totálně charismatický hlas si jednoduše nemůžete splést.

A teď to, co vás jistě zajímá ze všeho nejvíc, tedy datum vydání. Assassin's Creed Mirage vyjde příští rok na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu Series X|S, Xboxu One, Stadii, Luně a v předplatném Ubisoft+. Přítomnost starých konzolí znamená, že se ani tentokrát nedočkáme skutečně next-genového Assassina, což je škoda. Ale zato si můžete v obchodě Ubisoftu předobjednat pěknou sběratelku:

zdroj: Ubisoft