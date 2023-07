Ubisoft maže staré účty. I se zakoupenými hrami

Francouzské vydavatelství Ubisoft čistí databáze a jalo se mazat neaktivní účty. Takto odstraněné profily přijdou i celou svou knihovnu zakoupených her, což se zákazníkům samozřejmě nelíbí, a zároveň opět vznáší otázky o archivaci digitálních děl. Uživatelé platformy francouzského videoherního giganta uvádějí, že dostávají e-maily s výzvou k přihlášení do aplikace v následujících 30 dnech, jinak bude jejich účet smazán.

